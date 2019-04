Bottas: Morgen is pas de grote dag

Met één punt voor Lewis Hamilton staat Valtteri Bottas nog altijd aan kop van het wereldkampioenschap. En in China lijkt het erop dat hij alle kans krijgt om zijn voorsprong weer te vergroten. De Fin van Mercedes rijdt morgen vooraan weg op de grid in Sjanghai, na het winnen van de kwalificatie. Geen verrassing, want Bottas was in alle sessies in China al rap. ,,Mijn weekend tot nu toe verloopt geweldig. Morgen is de grote dag, maar vooralsnog zijn we supersterk’‘, zo jubelde de 29-jarige Bottas. ,,In Q3 kwam ik nooit tot de perfecte ronde, maar het was genoeg voor pole.‘’