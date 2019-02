Bottas: Gevoel dat ik nog niets bereikt heb in Formule 1

Bottas heeft zichzelf deze winter eens streng toegesproken, want hij wil niet nog een jaar als 2018 meemaken. De Fin won geen enkele race, reed in de schaduw van wereldkampioen Hamilton en moest in enkele grands prix zelfs in dienst rijden van zijn Engelse kopman. Hij eindigde in het kampioenschap als vijfde, vlak achter Max Verstappen.