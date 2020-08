Bottas blijft Hamilton nipt voor in ochtend, derde tijd Verstappen

De eerste training begon rustig in de Spaanse zon. Iedereen reed een installatieronde en zocht vervolgens weer de pitstraat op. Toen de nieuwe runs begonnen klokte Verstappen de eerste snelle tijd, echt van lange duur was dit echter niet. Pas toen er halverwege de sessie werd geswitcht naar softs, gingen de tijden echt omlaag. Ook voor Alexander albon, maar hij kreeg met andere problemen te maken. ‘I’ve lost power’, vertelde de Red Bull-coureur met nog iets meer dan 25 minuten te gaan. De Britse Thai kreeg van zijn team instructies om zo behoedzaam mogelijk richting de pitstraat te rijden en deed dat. ‘We might have a problem', aldus de engineer. Uiteindelijk kon Albon na een korte stop zijn training weer hervatten.



In de buurt van de snelste tijden kwam hij niet meer en datzelfde gold voor teamgenoot Verstappen. De Nederlander was met zijn 1.17,724 een kleine tel ‘trager’ dan nummer 1 Bottas (1.16,785). De Fin bleef op zijn beurt collega Hamilton nipt voor, nog geen vier honderdsten was het gat. Het verschil met zijn poleronde van vorig jaar was wel nog altijd ruim een seconde voor Bottas.



