Botsing Toro Rosso's volgens Gasly door communicatiefoutje

,,Over de boordradio zei het team tegen me: Brendon gaat je voorbij laten aan het einde van het rechte stuk'', vertelde Gasly, die vlak daarvoor verse banden had gehaald in de pits en daarmee aanzienlijk sneller was dan Hartley. ,,Ik verwachtte dus dat Brendon me ruimte zou geven. Ik wilde hem aan de binnenkant inhalen en dacht dat hij me ruimte zou geven om de bocht te maken. Maar hij zag me blijkbaar niet. Ik probeerde hem te ontwijken door hard te remmen, maar het was al te laat. Een schande, want het laatste dat je wil is botsen met je teamgenoot. Waarschijnlijk was het een miscommunicatie. Ik verwachtte het ene en hij blijkbaar het andere.''