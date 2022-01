Botic van de Zandschulp wacht kraker in derde ronde na opgave Gasquet

De 26-jarige Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse man in de derde ronde van de Australian Open sinds 2011. Elf jaar geleden wist Robin Haase door te dringen tot de laatste 32. Hij verloor toen in de derde ronde van de Amerikaan Andy Roddick.

Van de Zandschulp begon op baan 7 van Melbourne Park moeizaam aan het duel met de ervaren Fransman. Hij leverde in de derde game zijn service in en leek moeite te hebben om in zijn spel te komen. Gasquet had aan één break voldoende voor setwinst. Gasquet ging echter steeds moeizamer bewegen, terwijl Van de Zandschulp steeds beter ging spelen. De Nederlander begon beter te serveren en sloeg in tweeënhalve set zestien aces. Met zijn harde groundstrokes stuurde hij zijn tegenstander van hoek naar hoek en de Fransman had steeds meer moeite dat te belopen.

Gasquet, die in de vorige ronde zijn als 29e geplaatste landgenoot Ugo Humbert had verslagen, is de voormalig nummer 7 van de wereld. Hij is op 35-jarige leeftijd afgezakt naar plek 81. In aanloop naar het toernooi testte hij positief op corona. Hij zat in quarantaine en speelde daardoor geen voorbereidingstoernooi. Tegen Van de Zandschulp was de pijp na ruim twee sets leeg.