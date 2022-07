Botic van de Zandschulp treft vandaag Rafael Nadal op Centre Court in achtste finales Wimbledon

Het duel tussen Van de Zandschulp en Nadal wordt op het Centre Court gespeeld. Het is de derde wedstrijd na 14.30 uur Nederlandse tijd, na een mannenwedstrijd en een duel uit het vrouwentoernooi. De verwachting is dat de Nederlander pas na 18.00 uur de baan op gaat.



De dag wordt op het Centre Court ingeluid door de Amerikaan Brandon Nakashima en Nick Kyrgios uit Australië. Vervolgens nemen de Spaanse Paula Badosa en Simona Halep uit Roemenië het tegen elkaar op in de vierde ronde van het vrouwentoernooi.



Van de Zandschulp kan de eerste Nederlander worden in de kwartfinales sinds Kiki Bertens in 2018. In 2004 stond er voor het laatst een Nederlandse man bij de laatste acht: Sjeng Schalken. Zondag lukte het Tim van Rijthoven niet voor een stunt te zorgen. Hij verloor in de achtste finales met 6-2 4-6 6-1 6-2 van titelhouder Novak Djokovic.