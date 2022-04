Botic van de Zandschulp naar kwartfinale Marrakesh, debutante Suzan Lamens strandt in Bogota

Overzicht | Dongen verliest in slotminuut in Beverwijk, driepun­ters voor Baronie en Halsteren

In de derde divisie D van het zondagvoetbal stond voor Dongen vanavond een trip naar Beverwijk op het programma. Lang leek er een puntje mee naar Brabant te gaan, maar in de slotminuut ging het alsnog fout, 2-1. Zowel Baronie als Halsteren hielden drie punten over aan hun verre uitwedstrijd. Baronie versloeg in Zieuwert thuisclub RKZVC, Halsteren versloeg Minor.

6 april