Botic van de Zandschulp na verlies tegen Medvedev in zak en as: 'Misschien ga ik lekker naar huis’

Botic van de Zandschulp heeft op het masterstoernooi van Cincinnati verloren van de Rus Daniil Medvedev, de nummer 1 van de wereld. De beste Nederlandse tennisser van het moment verloor in twee sets: 6-4 7-5. Na ruim 1,5 uur was de wedstrijd gespeeld.

In zijn eerste wedstrijd in Cincinnati versloeg Van de Zandschulp - de mondiale nummer 24 - de Amerikaan Maxime Cressy in drie sets: 6-2 4-6 6-4. Medvedev had een bye in de eerste ronde. Hij neemt het hierna op tegen de winnaar van de partij tussen de Canadees Denis Shapovalov en de Amerikaan Tommy Paul.

Medvedev en Van de Zandschulp troffen elkaar al eerder. Tijdens de US open in september vorig jaar was Van de Zandschulp nog de enige tennisser die een set afsnoepte van de uiteindelijke winnaar Medvedev. ,,Ik denk dat ik heel matig retourneerde vandaag’’, vertelde Van de Zandschulp voor de camera van Ziggo Sport. ,,Ik serveerde wel aardig, maar sloeg op bepalende momenten dubbele fouten. Ik maakte te veel onnodige fouten vandaag.’’

Van de Zandschulp is uit vorm, zo geeft hij zelf toe. ,,Het blijft al vier weken doorsudderen. Hopelijk kan ik mijn vorm herpakken, maar het ziet er op dit moment niet goed uit.’’ Van de Zandschulp overweegt zelfs nog voor de US Open voor een weekje terug te keren naar Nederland. ,,Ik ga er nog over nadenken of ik volgende week ga spelen of niet. Misschien ga ik wel lekker naar huis. Ik heb nog geen idee wat ik ga doen.’’ De US Open gaat op 29 augustus van start.

Van de Zandschulp in Cincinnati.

Serena Williams onderuit Serena Williams is snel klaar op het toernooi van Cincinnati. Ze verloor al in de eerste ronde van de 19-jarige Emma Raducanu (6-4 6-0). Na afloop verliet Williams snel de tennisbaan. Williams (40) kondigde onlangs aan dat het einde van haar loopbaan nadert. Verwacht wordt dat ze eind augustus op de US Open aan haar laatste toernooi begint. De Britse Raducanu won het toernooi in New York vorig jaar als qualifier.

