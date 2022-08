Botic van de Zandschulp loopt tweede ATP-finale mis door verrassende nederlaag: ‘Baan niet in mijn voordeel’

De 26-jarige Van de Zandschulp kwam er met name in de eerste set niet aan te pas tegen zijn acht jaar oudere opponent, die liefst 42 plaatsen lager op de wereldranglijst is terug te vinden. In het tweede bedrijf liep het iets beter bij de Nederlander, maar het bleek niet voldoende om de verrassende nederlaag af te wenden. Van de Zandschulp moest vier keer zijn servicebeurt inleveren. Hij sloeg drie aces en vijf dubbele fouten. Mannarino kwam op service nauwelijks in de problemen.

Loting US Open

Het toernooi van Winston-Salem geldt als laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint maandag. De beste Nederlandse tennisser is in de eerste ronde gekoppeld aan Tomas Machac. Mannarino opent het toernooi tegen Gijs Brouwers, die het kwalificatietoernooi succesvol afrondde en debuteert op een grand slam . De nummer 126 van de wereldranglijst uit Tsjechië plaatste zich via het kwalificatietoernooi voor de eerste ronde. Van de Zandschulp, als 21ste geplaatst, en Machac spelen maandag de derde partij op baan 8.

,,We speelden in moeilijke omstandigheden en op een trage baan”, reageerde Van de Zandschulp na zijn nederlaag tegen Mannarino. ,,Dat was niet in mijn voordeel. Ik begon niet goed, maar kwam er later wel iets beter in. Mijn doel was om hier een paar wedstrijden te spelen en vertrouwen te krijgen in de aanloop naar de US Open. Dat is gelukt. Vorig jaar begon ik als qualifier aan de US Open. Nu ben ik geplaatst en open ik tegen een qualifier. Dat is een nieuwe situatie.”