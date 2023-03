Botic van de Zandschulp komt laat op gang tegen Mikael Ymer, maar bereikt kwartfinale in Dubai

In de eerste set was het Van de Zandschulp (ATP-33) die als eerste een break forceerde, maar Ymer repareerde de schade een game later alweer. De Nederlander worstelde met zijn service en liep tegen twee breaks op rij aan, waarmee de set verloren ging.

Ook in de tweede set speelde de tennisser uit Veenendaal niet zijn beste tennis. Hij werd direct gebroken, maar kwam vervolgens wel beter in zijn spel. Ymer moest twee keer zijn service inleveren en Van de Zandschulp hengelde de set met 6-3 binnen. De beste tennisser van Nederland won daarna, zonder groots te spelen, ook de derde set.

Van de Zandschulp neemt het in de kwartfinale op tegen Andrej Roeblev, de nummer 6 van de wereldranglijst. De Rus schakelde Alejandro Davidovich Fokina uit in drie sets.

Griekspoor later in actie

Later vandaag komt Tallon Griekspoor in actie in Dubai. De nummer 2 van Nederland moet Novak Djokovic verslaan om zich bij de laatste acht van het toernooi te scharen. Griekspoor acht zichzelf niet kansloos tegen de Serviër, zo vertelde hij in aanloop naar de wedstrijd.