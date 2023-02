Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor naar tweede ronde in Doha, Gijs Brouwer wint in Marseille

Botic van de Zandschulp heeft zonder al te veel problemen de tweede ronde bereikt van het ATP-toernooi in Doha. De als achtste geplaatste Veenendaler, die aan het einde van de tweede set nog wel even een medische time-out nodig had vanwege bovenbeenklachten, rekende in twee sets af met de Belarus Ilya Ivashka: 6-2, 7-5. Ook Tallon Griekspoor bereikte de tweede ronde. Hij klopte Quentin Halys in drie sets.

Van de Zandschulp was vorige week in Rotterdam nog kansloos in de tweede ronde van het ABN AMRO Open tegen latere toernooiwinnaar Daniil Medvedev. Hij verloor in twee sets van de Rus. Vandaag in Doha ging het weer een stuk beter met Van de Zandschulp, die eigenlijk geen moment in de problemen kwam tegen de nummer 79 van de wereld.

Van de Zandschulp, 34ste op de ATP-ranking, kampte alleen in de slotfase met een opspelende spierblessure in het bovenbeen, maar volgens de tennisser uit Veenendaal zijn dat naweeën van een eerdere kwetsuur van begin januari. ,,Dat speelt soms na anderhalve set op, maar het is niet iets om zorgen over te maken. Ik heb zelfs het idee dat het steeds iets beter gaat.”







Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gijs Brouwer in Marseille

In Marseille knokte Gijs Brouwer zich naar de tweede ronde. De nummer 116 van de wereld klopte de Zweed Elias Ymer, die ruim vijftig plaatsen lager staat, in drie sets. Het werd 3-6, 7-5, 6-3. Brouwer, die bij het ATP-toernooi in Frankrijk uit het kwalificatietoernooi kwam, baarde vorige week opzien in Rotterdam, waar hij op een wildcard tot de laatste acht reikte. In de kwartfinales werd hij vrijdagavond uitgeschakeld door Tallon Griekspoor. Brouwer kreeg in Ahoy op het laatste moment een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek.

In de tweede ronde speelt Brouwer tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, die in Rotterdam de halve finales bereikte.

Volledig scherm Gijs Brouwer. © ANP