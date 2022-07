Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens in eerste ronde uitgeschakeld in Hamburg

Van de Zandschulp, die in de tweede set werd behandeld aan zijn rechteronderbeen, was als vijfde geplaatst op het toernooi in Duitsland. Tallon Griekspoor komt er ook nog in actie. Hij treft de Deen Holger Rune in de openingsronde. Griekspoor won vorige week het Dutch Open, een challengertoernooi in Amersfoort. De Spanjaard Carlos Alcaraz is als eerste geplaatst in Hamburg.