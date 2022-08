Botic van de Zandschulp boekt in Washington eerste zege sinds Wimbledon-verlies tegen Rafael Nadal

De 26-jarige Van de Zandschulp was vrijgeloot voor de eerste ronde. Hij stuit in de derde ronde op de winnaar van de wedstrijd tussen de Amerikanen Christopher Eubanks en Frances Tiafoe.



De Nederlander, nummer 26 van de wereldranglijst, is als achtste geplaatst in Washington. Gojo staat op de 198ste plaats van de wereldranglijst. De Rus Andrej Roeblev is als eerste geplaatst in de Amerikaanse hoofdstad.



Het was de eerste overwinning voor Van de Zandschulp sinds zijn optreden op Wimbledon, waar hij in de achtste finales werd uitgeschakeld door Rafael Nadal. Daarna kwam hij nog in actie op het graveltoernooi van Hamburg, maar daar ging hij meteen onderuit tegen Alejandro Davidovich Fokina.



De finale van het Citi Open-toernooi in Washington is zondag.