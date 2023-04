Botic van de Zandschulp bereikt halve finale ATP München, opnieuw vroege exit Novak Djokovic

Botic van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de halve finale van het ATP-toernooi van München. In de kwartfinale was hij over twee sets met 7-6 (5) en 6-3 te sterk voor de nummer 68 van de wereld Marcos Giron.

Eerder dit toernooi had de Nederlandse tennisser al afgerekend met Aslan Karatsev en daardoor stond hij tegenover Giron in de kwartfinale. Aanvankelijk zou hij op het centrecourt spelen, maar door diverse verschuivingen en een gebrek aan verlichting werd de partij van Van de Zandschulp verplaatst naar een bijveld, waardoor de wedstrijd niet live werd uitgezonden.

In de luwte bleek Van de Zandschulp echter prima te gedijen. De eerste set won hij na een tiebreak en de tweede set ging overtuigend met 6-3 naar de Nederlander. In de halve finale neemt Van de Zandschulp het op tegen Taylor Fritz, de nummer tien van de wereld. De andere halve finale is tussen Holger Rune en Christopher O‘Connell.

Van de Zandschulp is als vierde geplaatst in München. Vorig jaar haalde de Nederlander de finale op het gravel in de Zuid-Duitse stad. Hij gaf toen op tegen de Deen Rune. In de halve finale treft Van de Zandschulp opnieuw een Amerikaan: Taylor Fritz. De als tweede geplaatste Fritz versloeg in twee sets de Oostenrijker Dominic Thiem: 6-3 en 6-4. De andere halve finale gaat tussen titelverdediger Rune en de Australiër Christopher O’Connell, die eerder in het toernooi de als derde geplaatste Duitser Alexander Zverev had uitgeschakeld.

Voor Van de Zandschulp is het de tweede keer dit jaar dat hij de halve finale van een ATP-toernooi heeft bereikt. Hij deed dat in januari op het toernooi van Pune in India.

Djokovic strandt in Banja Luka in kwartfinales

Novak Djokovic is uitgeschakeld in de kwartfinales van het graveltoernooi van Banja Luka. De Servische nummer 1 van de wereld verloor in twee sets van zijn landgenoot Dusan Lajovic: 4-6 en 6-7 (6).

Het is voor Djokovic het tweede graveltoernooi op rij waar hij vroegtijdig wordt uitgeschakeld. Een week eerder strandde de 35-jarige Serviër in de derde ronde van het toernooi van Monte Carlo. Dat was zijn eerste optreden sinds het toernooi van Dubai begin maart. De Serviër zag daarna de masterstoernooien van Indian Wells en Miami aan zich voorbijgaan. Hij mocht de Verenigde Staten niet in, omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus.

Djokovic verloor de eerste set na een tweede break van Lajovic, die de nummer 70 van de wereldranglijst is. In de tweede set lukte het geen van beide tennissers om een break te forceren. In de tiebreak leek Djokovic de stand gelijk te gaan trekken. Hij kreeg drie setpoints, maar wist die niet te benutten. Lajovic sloeg vervolgens op zijn eerste matchpoint toe.

