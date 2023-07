Botic van de Zandschulp als laatste Nederlander op Wimbledon uitgeschakeld: ‘Heb topvorm niet ineens terug’

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de derde ronde op Wimbledon te bereiken. De 27-jarige Nederlander, die gisteren na een slijtageslag de tweede ronde bereikte, verloor na 2 uur en 49 minuten in vier sets van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 1-6, 6-2, 4-6, 3-6. Daarmee zijn alle Nederlanders in het enkelspel op Wimbledon uitgeschakeld.

Vijf sets had Van de Zandschulp ervoor nodig om gisteren de tweede ronde van Wimbledon te bereiken. De overwinning voelde voor hem als een opluchting, omdat hij na blessureleed en zes nederlagen op een rij voor het eerst sinds 22 april weer een keer een wedstrijd won. Tegen Davidovich Fokina werd echter al snel duidelijk dat Van de Zandschulp, de nummer 44 op de wereldranglijst, een zware partij tegemoet zou gaan.

In de eerste set had de Nederlander niets in te brengen tegen zijn Spaanse tegenstander. Van de Zandschulp serveerde erg matig en sloeg in de eerste set drie dubbele fouten. Davidovich Fokina liep snel uit naar een 5-0 voorsprong en trok de set binnen een half uur met 6-1 naar zich toe. Van de Zandschulp herstelde zich knap in de tweede set. De Nederlander ging beter spelen en trok de tweede set met 6-2 won. De opleving van Van de Zandschulp bleek echter van korte duur.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © ANP / EPA

Davidovich Fokina bleek in de twee sets die volgden simpelweg te sterk. Hij won ze beiden en plaatste zich zo voor de volgende ronde. Davidovich Fokina zorgde voor frustratie bij Van de Zandschulp door een aantal keer een onderhandse service te slaan, waaronder eens op een breakpoint. De 24-jarige Spanjaard had er meermaals succes mee.

,,Het was wisselvallig. Ik begon weer niet goed, zoals de afgelopen tijd wel vaker is gebeurd. Hoe het komt dat ik zo slecht begon? Als ik dat had geweten, dan had ik het wel anders aangepakt", zei Van de Zandschulp na afloop.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © REUTERS

Terug naar gravel

Van de Zandschulp hoopt over ruim twee weken zijn vorm te hebben hervonden, als hij meedoet aan het graveltoernooi van Hamburg. ,,Op dit moment ben ik zeker niet in topvorm, daar heb je wedstrijden voor nodig. Vanaf volgende week ga ik zo hard mogelijk trainen, want het is niet dat ik een knop of een geheim recept heb, waardoor ik de topvorm ineens heel snel terug heb.”

Na de eerdere uitschakeling van Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer zijn alle Nederlanders op Wimbledon in het enkelspel uitgeschakeld. Vorig jaar haalde Van de Zandschulp nog de vierde ronde op Wimbledon. Hij verloor toen in de achtste finale van Rafael Nadal. Er werden toen geen punten toegekend, omdat het toernooi had besloten de Russen en Belarussen te weren vanwege de oorlog in Oekraïne.

Slechtste prestaties Nederlanders op Wimbledon sinds 2017 De Nederlandse tennissers hebben hun minste prestatie op Wimbledon afgeleverd sinds 2017. Zes jaar geleden slaagde geen enkele Nederlandse speler erin de tweede ronde te halen in Londen. Van de Zandschulp was dit jaar de enige. Nederland was dit jaar voor het eerst sinds 2014 niet vertegenwoordigd in het vrouwenenkelspel. Arantxa Rus, de beste Nederlandse tennisster, verloor in de kwalificaties. Vijf jaar geleden haalde Kiki Bertens, die inmiddels gestopt is, de kwartfinales. Van de Zandschulp en Tim van Rijthoven reikten vorig jaar tot de vierde ronde.

Liveblog bekijk belangrijke updates Hierbij sluiten we dit liveblog dan ook meteen af. Dank voor het volgen! Helaas, dat was het dan voor Van de Zandschulp! Davidovich Fokina benut één van zijn vele matchpoints en schakelt de Nederlander uit. Davidovich Fokina kreeg al een matchpoint, maar Van de Zandschulp werkte dat weg. Maar de Nederlander staat wel met zijn rug tegen de muur. Nee, helaas. Het wordt 5-3 en dus heeft Davidovich Fokina nog maar één game nodig om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Bij een 4-3 stand is het inmiddels deuce. Kan Van de Zandschulp de hele belangrijke break plaatsen? Van de Zandschulp geeft niet op en maakt er na en 2-4 achterstand 3-4 van. Kan de Nederlander het nog omdraaien? 2-3! Van de Zandschulp doet wat terug. Love game Davidovich Fokina! Het gaat nu snel de verkeerde kant op voor Van de Zandschulp... Break Davidovich Fokina! Van de Zandschulp wordt gebroken in de vierde set en moet nu echt aan de bak: 1-2. De overtuiging lijkt weg bij de Nederlander, kan hij dit nog omdraaien? De mannen zijn begonnen aan de vierde set: 1-1. Davidovich Fokina pakt de derde set! De Spanjaard wint zijn eigen game en staat weer op voorsprong. Van de Zandschulp moet nu twee sets op rij winnen om uitschakeling te voorkomen, gaat dat hem lukken? In tegenstelling tot begin deze week is het droog en zomers weer in Londen. Het zonnetje schijnt en de temperatuur tikt de 28 graden aan, wellicht dat dit nog een rol gaat spelen naarmate de wedstrijd duurt. Van de Zandschulp speelde gisteren een lange vijfsetter tegen Zhang, terwijl Davidovich Fokina in drie sets afrekende met Arthur Fils. Zomers weer in Londen. © ANP / EPA Davidovich Fokina wordt behandeld aan een wondje op zijn hand, maar kan na een korte onderbreking weer verder. Het staat inmiddels 2-4 in de derde set, Van de Zandschulp serveert. Een vermakelijke pot op baan 15! Davidovich Fokina slaat een smash in het net en trekt uit frustratie zijn shirt over zijn hoofd. Daarna probeert de Spanjaard Van de Zandschulp te verrassen met een onderhandse service, maar de Nederlander is bij de les. Het spel golft op en neer, maar het is Davidovich Fokina die de vierde game over de streep trekt: 1-3. De Spanjaard verzilvert zijn break en pakt ook de tweede game: 0-2 in de derde set. Break Davidovich Fokina! In de derde set wordt Van de Zandschulp gelijk gebroken: 0-1. Valse start voor de Nederlander! Break van de Zandschulp, tweede set gaat naar de Nederlander! Opnieuw een break van de Nederlander, waarmee hij de tweede set pakt: 6-2. Love game Van de Zandschulp! Opnieuw een sterke servicegame van de Nederlander: 5-2



Trekt hij de stand in sets gelijk? Volg het hier! Prima game voor Van de Zandschulp. Hij pakt vier punten op rij en breidt zijn voorsprong in de tweede set uit: 4-1. De Nederlander komt terug in de wedstrijd! Holger Rune volgende tegenstander Terwijl Van de Zandschulp en Davidovich Fokina nog druk bezig zijn, is hun tegenstander in de derde ronde al bekend: Holger Rune. De Deense nummer zes van de wereld rekende in de tweede ronde op Court 3 in drie sets af met de Spanjaard Roberto Carbales Baena (ATP 57): 6-3, 7-6 (7/3) en 6-4 na 2 uur en 37 minuten.

laad meer

Bekijk hieronder onze tennisvideo's

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.