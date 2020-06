Bosz ziet Havertz terugkeren in training

‘Champions League in Lissabon, Europa League in Duitsland’

14:01 De Champions League wordt dit seizoen in een verkorte toernooivorm uitgespeeld in de Portugese stad Lissabon, de Europa League in de Duitse regio Noordrijn-Westfalen. Volgens Sky Sport Italia is dat het plan wat komende week wordt besproken tijdens een digitale vergadering van de Europese voetbalbond UEFA. Het bestuur beslist woensdag wat er onder meer met het restant van de Europese toernooien moet gebeuren.