Bosz wacht topduel met oude liefde: wat is er veranderd in Dortmund?

Na een spectaculair seizoen bij Ajax kreeg Peter Bosz dik twee jaar geleden een kans bij Borussia Dortmund. Dat de Apeldoorner oorspronkelijk tweede keus was, vergat men razendsnel dankzij een voortvarende start. De eerste zeven competitieduels leverden 21 treffers, zes zeges én de koppositie in de Bundesliga op. De strijdwijze bleek niet lang succesvol. Mede door de instabiele defensie liep Dortmund meer dan eens tegen puntenverlies op. Het verloren duel met Werder Bremen (1-2) op 9 december bleek de druppel voor de clubleiding. Lucien Favre, destijds al de eerste keus, volgde vervolgens met succes Bosz op in het Westfalenstadion. Vorig seizoen greep Borussia Dortmund maar net naast de landstitel. De Nederlandse coach revancheerde zich bij Bayer Leverkusen, waarmee hij vorig seizoen nog knap vierde werd. Dit seizoen startte Leverkusen met zeges op Paderborn en Fortuna Düsseldorf en een gelijkspel tegen TSG Hoffenheim. Zaterdag wacht met Dortmund de eerste tegenstander van formaat. In hoeverre lijkt het huidige BVB nog op de ploeg die Bosz twee jaar geleden onder zijn hoede nam?

Duidelijk is dat Borussia Dortmund in twee jaar tijd een flinke metamorfose onderging. Per saldo kan worden geconcludeerd dat Favre over een sterkere selectie beschikt dan Bosz destijds. De Nederlander had met Pierre-Emerick Aubameyang weliswaar een absolute topspits in huis, een aanzienlijk deel van de spelers die onder de Nederlander nog een basisplaats had, speelt inmiddels bij minder roemruchte clubs. Neem Gonzalo Castro (VfB Stuttgart), Shinji Kagawa (Real Zaragoza), Andriy Yarmolenko (West Ham United), Ömer Toprak en Nuri Sahin (beiden bij Werder Bremen).



Spelers als Raphaël Guerreiro, Dan-Axel Zagadou en Mario Götze zitten nog wel bij de selectie, maar vertolken een minder belangrijke rol dan twee jaar terug. Met onder anderen Mats Hummels, Axel Witsel en Jadon Sancho is er inmiddels beter materiaal voor handen.



Een ander cruciaal verschil: Marco Reus. De aanvoerder en sterspeler kampte in 2017 met een zware kruisbandblessure waardoor Bosz nooit gebruik van hem kon maken. Dat Julian Brandt - vorig seizoen cruciaal voor Bayer Leverkusen - nog geen basisplaats heeft veroverd bij Dortmund, zegt veel over de mogelijkheden die Favre heeft.



Vorig seizoen waren de verschillen tijdens de confrontatie in het Westfalenstadion bijzonder klein. Dortmund ging na een enerverend duel uiteindelijk met de zege (3-2) aan de haal, vooral dankzij uitblinker Sancho.