Bosz: Veel zin om aan Bundesliga te beginnen

Leverkusen begint de tweede seizoenshelft als de nummer negen van de Bundesliga. ,,Bayer wil aanvallend en attractief spelen. Daarom hebben ze mij gevraagd of ik hier trainer wilde worden", zei Bosz, die achttien maanden geleden al eens was benaderd door de club uit Leverkusen. ,,Ik had toen al een heel positief beeld van Bayer."



Bij Dortmund begon Bosz vorig seizoen heel succesvol. Van Mönchengladbach werd zelfs met 6-1 gewonnen. ,,We zijn gewaarschuwd voor de manier waarop Bosz zijn ploeg laat spelen", had verdediger Matthias Ginter van Mönchengladbach al gezegd.