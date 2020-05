Bosz tegen Gladbach in strijd om Champions League: ‘Belooft een topduel te worden’

Peter Bosz kan zich morgen met Bayer Leverkusen in de top 4 van de Bundesliga nestelen. De ploeg van de Nederlandse trainer moet dan wel winnen bij Borussia Mönchengladbach, de nummer 3 van de Duitse voetbalcompetitie. ,,Borussia staat voor ons op de ranglijst, zij hebben twee punten meer dan wij. We kunnen zaterdag een stap zetten, we verheugen ons op deze wedstrijd", zei Bosz. ,,Er staan twee goede teams tegenover elkaar, het belooft dus een topwedstrijd te worden."