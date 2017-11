Bosz strijdbaar na derbyweekend: 'De ommekeer gaat komen'

AngstEen krankzinnige derby (4-4) tegen Schalke 04 en een fluitconcert bij de ledenvergadering van de club, maar Peter Bosz kreeg afgelopen weekend óók steun en is nog steeds trainer van Borussia Dortmund. ,,Ik was een speler die nooit opgaf. En als trainer is dat niet anders. De ommekeer, echt, die gaat er komen," zegt Bosz.

De spanning is om te snijden in zaal 3B van de Westfalenhallen in Dortmund. Het is zondagmiddag, veertien minuten over één. Peter Bosz trekt zijn stropdas recht. Hij schraapt zijn keel en wandelt zo onbewogen mogelijk een haaientank binnen.

Net als zijn spelers kijkt Bosz in de gezichten van ruim 1000 supporters. Ze hebben zich vandaag verzameld voor de jaarlijkse ledenvergadering van hun club. En ze zijn woedend. Er klinkt gefluit, boegeroep. Maar daarna toch ook voorzichtig applaus.

Peter Bosz en zijn vaste assistent Hendrie Krüzen bij de ledenvergadering van Borussia Dortmund.

In Nederland zou dit onbestaanbaar zijn: spelers en trainers van Ajax die zich in sportief barre tijden publiekelijk moeten komen verantwoorden op de aandeelhoudersvergadering van de club.

,,Maar hier is de cultuur dat je de klappen zelf opvangt als het tegenzit’’, ziet Bosz. Hij is op de eerste rij gaan zitten, met assistent Hendrie Krüzen naast hem. Ze kijken naar het podium waarop algemeen directeur Hans-Joachim Watzke aan een tafel zit. Naast hem, op een katheder, blinkt de DFB-pokal. Met die prijs sloot Dortmund het vorige seizoen af onder de daarna ontslagen trainer Thomas Tuchel.

'Niets onbesproken'

Volledig scherm Peter Bosz voor de wedstrijd in gesprek met Schalke 04-coach Domenico Tedesco. © EPA Net voor de vergadering is bekend geworden dat zijn geplaagde en fel bekritiseerde opvolger aanblijft. Voorlopig. Watzke: ,,We moeten constateren dat we drie punten minder hebben dan vorig seizoen en zolang we niet op een Champions League-plaats staan, is niks goed. Maar: er is ook nog niks verloren. Van jou, Peter, verwacht ik dat je komende week alles op alles zet, niks onbesproken laat met je groep. Elke steen moét worden omgedraaid. We hebben nu heel snel resultaat nodig.’’

Watzke kijkt ook terug naar de dag ervoor. De Kohlenpott-derby tegen Schalke, waarin het na een 4-0 voorsprong nog 4-4 werd. Een nachtmerrie. ,,Ik voelde me net zo bescheten als u hier allemaal’’, zegt hij tegen de zaal. Weer gejoel. Weer applaus.

Binnen 30 minuten stond het 4-0 voor Dortmund. Bosz zag zijn ploeg weer het ‘Hoera-voetbal’ spelen waar de Duitse media in de eerste weken juichend over schreef. En net na rust had het ook nog 5-0 moeten worden, maar topscorer Aubameyang zag de volledig vrij staande Götze over het hoofd. Daarna de 4-1 na 61 minuten en de totale ineenstorting. 4-2. Rood voor Aubameyang, 4-3. Blinde paniek, zeven minuten blessuretijd en in de vierde minuut daarvan de 4-4. Nog nooit vertoond in de 92-jarige geschiedenis van de derby.

‘Bosz kan niet verder’. Met die conclusie in de media koerst BVB daarna af op zijn ledenvergadering, die altijd op de laatste zondag van november is. De timing is nu wel heel ongelukkig. Maar, het is al vaker beschreven dit seizoen: bij Dortmund moet er écht heel veel gebeuren wil Bosz er tussentijds uit gaan onder deze clubleiding. Zelfs nu, na één zege in de laatste tien duels, krijgt hij respijt.

Borussia Dortmund-voorzitter Hans-Joachim Watzke op de ledenvergadering van zijn club.

Geen alternatieven

Misschien ook omdat er op korte termijn geen alternatieven zijn. Bayern München haalde recent de 72-jarige Jupp Heynckes terug om een crisis te bezweren. Bij Dortmund zou oud-trainer Ottmar Hitzfeld (bijna 69) kunnen in die rol. ,,Maar mij hoeft niemand meer te bellen’’, liet Hitzfeld al voor de derby weten.

Bosz blijft dus voorlopig de boss. Maar hij zal moeten toveren om het tij te keren. Want de fans en de media die mild reageerden bij de eerste tegenslag, zijn nu op oorlogspad. Eerst richtten de giftige pijlen zich vooral op de tactiek. Bosz zou te open spelen. Maar laatste wedstrijden is hij juist accenten gaan verleggen. ,,En als we 4-1 winnen vandaag, wat na een 4-0 ruststand natuurlijk gewoon moet, dan had iedereen gezegd: Bosz heeft zijn collega-trainer van Schalke tactisch overklast’’, zegt middenvelder Nuri Sahin na de derby.

Ook de voltallige spelersgroep van Borussia Dortmund was aanwezig bij de ledenvergadering.

Zoektocht

Daarom wordt de zoektocht verlegd naar het gebrek aan fitheid van de spelers. Bosz zelf doet het als ‘pertinente onzin’.

Wat het dan is? ,,Gebrek aan vertrouwen, omdat je niet wint’’, zegt hij zelf. ,,Bij elke tegengoal zie je meteen angst. Zo van: het zal toch niet weer... Zelfs dus bij een 4-1 voorsprong tegen Schalke.’’

Bosz vertelt dat hij zich morgenochtend weer in dezelfde Westfalenhalle meldt. Dan voor de vergadering van aandeelhouders. ,,Het is, laten we zeggen, een bewogen seizoen tot nu toe’’, concludeert hij met gevoel voor understatement. ,,Ik heb in al die jaren als speler en trainer toch al veel meegemaakt. Maar zo’n 4-4, na een 4-0 voorsprong, dat is totaal nieuw voor mij. En dan deze ledenvergadering de dag erna. Dortmund heeft in totaal 150.000 leden, is de derde club ter wereld wat betreft Mitglieder. Het geeft aan hoe groot de club is en die druk voelt iedereen. Maar we gaan gewoon door. Ik was een speler die nooit opgaf. En als trainer is dat niet anders. De ommekeer, echt, die gaat er komen."

