Bosz steviger aan kop met Dortmund na gelijkspel Bayern

Keizer: We hadden het moeilijk, maar zege meer dan welkom

17:26 ,,In de positie waarin wij zitten, is een overwinning met deze cijfers meer dan welkom'', zei hij. ,,Ik ben niet zo opgelucht als misschien bijna iedereen denkt'', stelde de oefenmeester die afgelopen week al vragen over een mogelijk ontslag moest beantwoorden. ,,Want wij moeten alle wedstrijden winnen en dat geldt dus ook voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.''