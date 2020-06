Bosz over het ‘terechte’ verlies tegen Bayern: ‘We hebben te veel fouten gemaakt’

,,Bayern München heeft een topploeg. Dat hebben we wel weer gezien”, zei hij. ,,We hebben terecht verloren. We kwamen niet in ons beste spel. Dat had te maken met Bayern München maar ook met ons zelf. We hebben te veel fouten gemaakt.”



Bosz vond vooral dat de twee doelpunten van Bayern vlak voor de rust niet hadden mogen vallen. “Dat was echt dodelijk. Als je niet met alle elf spelers een topprestatie levert, dan kun je niet van zo ‘n topteam winnen.”



Voor talent Florian Wirtz, die met zijn treffer de jongste doelpuntenmaker in de Bundesliga werd, was het topduel volgens Bosz een goede les. ,,Bij de eerste drie balcontacten verloor hij steeds de bal. Maar hij is een goede, intelligente speler. Hij neemt dat in zich op en leert daar van, dat je in de Bundesliga heel weinig tijd krijgt. Hij is een geweldig talent.”



Bosz miste zijn geblesseerde sterspeler Kai Havertz. Ook Daley Sinkgraven was niet inzetbaar. Leverkusen staat nu vijfde met evenveel punten als nummer vier Borussia Mönchengladbach. De beste vier ploegen van de eindklassering van de Bundesliga mogen komend seizoen aan de Champions League deelnemen.



De trainer zei na afloop dat het jammer was dat Havertz nog niet genoeg hersteld was van zijn knieblessure. “We moeten afwachten of hij dinsdag weer kan spelen. Ik heb hoop dat het een kwestie van dagen is en niet van weken.” Bayer speelt dinsdag in de halve finale van de Duitse beker tegen 1. FC Saarbrücken.