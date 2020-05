Bosz op de drempel van Bundesliga-hervatting: ‘Ik voel de spanning’

,,Eindelijk hebben we weer het gevoel dat we echt met voetbal bezig zijn. Dat is een verademing. Hier hebben we lang op gewacht.” Hoe zijn elftal er voor staat is moeilijk te zeggen. Bosz: “Ik zit 40 jaar in het profvoetbal en ik heb nog nooit meegemaakt dat spelers in maart 2 weken thuis op de loopband moesten trainen. Vanaf april mochten we dan wel weer naar de club, maar alleen met die anderhalve meter er tussen en in kleine groepen. Zoiets is natuurlijk best lastig. Pas nu kunnen we de draad eigenlijk weer echt oppakken.”