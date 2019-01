Bosz na overtuigende zege: Hier zit een tevreden trainer

De statistici noteerden liefst vijftien schoten van Leverkusen op het doel van Wolfsburg. De laatste keer dat een ploeg in de Bundesliga zo vaak op doel schoot, was Bayern München in oktober 2012. ,,We kregen waanzinnig veel kansen en hebben 'slechts' drie doelpunten gemaakt'', zei Bosz, die alleen ontevreden was over het vele balverlies van zijn ploeg in de eerste helft.