Bosz na nederlaag Leverkusen: ‘Bayern München zal wel weer de beste zijn’

Leverkusen sloot de eerste seizoenshelft af met een nederlaag diep in de blessuretijd tegen Bayern (1-2). Ook bij de hervatting in Frankfurt gaf de ploeg van Bosz een vroege voorsprong uit handen. ,,Tegen Bayern waren we gelijkwaardig en hadden we meer verdiend, nu niet. We kunnen veel beter voetballen dan we hebben laten zien”, zei Bosz, die zaterdagavond te gast was in het tv-programma Das aktuelle Sportstudio van de ZDF. ,,Het was heel slecht. Maar het heeft geen zin om na de wedstrijd in de bus tegen de spelers te gaan schreeuwen.”