Bosz na dipje Dortmund: We gaan niets veranderen

,,We gaan niets veranderen. Onze manier van spelen, werkte aan het begin van het seizoen. Het was leuk voor de spelers en het was leuk om naar te kijken. Eerst troffen we doel uit halve kansen. Nu missen we grote kansen. Dat is het verschil’’, aldus de voormalige coach van Ajax.



Dortmund maakte onder Bosz de beste competitiestart ooit door met acht zeges en één gelijkspel. Op 14 oktober maakte Red Bull Leipzig een einde aan de ongeslagen reeks. Daarna volgde een 1-1 gelijkspel bij APOEL Nicosia in de Champions League. Afgelopen zaterdag kwam Borussia niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij Eintracht Frankfurt.



Ondanks de mindere reeks staat Dortmund nog steeds aan kop in de Bundesliga. Bayern München heeft dankzij de inhaalrace wel evenveel punten en volgt met een minder doelsaldo op de tweede plaats.



De ploeg van Bosz neemt het morgen in de DfB Pokal op tegen 1. FC Magdeburg, dat uitkomt in de 3. Bundesliga.