Bosz moet ook Philipp lang missen vanwege spijkerhard duel met Leverkusen

Verstappen minst ingehaalde coureur van het jaar, Ricciardo haalde het vaakst in

14:58 Max Verstappen is tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen slechts tweemaal ingehaald. De Nederlander is daarmee samen met wereldkampioen Lewis Hamilton de coureur die het minst voorbij is gereden tijdens een race, zo weet bandenleverancier Pirelli.