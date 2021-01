Bosz laat met Leverkusen koppositie liggen, Becker belangrijk voor Union Berlin

BundesligaBayer Leverkusen is er zaterdag niet in geslaagd om de koppositie over te nemen in de Bundesliga. De ploeg van trainer Peter Bosz verloor bij Eintracht Frankfurt nipt met 2-1. Bij Union Berlin was Sheraldo Becker van grote waarde voor zijn ploeg.

Leverkusen beleefde in Frankfurt een droomstart na een prachtige treffer van Nadiem Amiri. De 24-jarige Duitser schoot na tien minuten gespeeld te hebben fraai raak met zijn hak. Op dat moment nam Leverkusen virtueel de leiding over van koploper Bayern München, dat morgen in actie komt tegen FSV Mainz 05.

Frankfurt knokte zich na de snelle tegentreffer echter knap terug in de wedstrijd. Amin Younes deed zijn oude trainer pijn door in de 22e minuut zijn ploeg op gelijke hoogte te brengen. De oud-Ajacied wipte de bal oog in oog met Lukas Hradecky behendig over de doelman heen.

Een inschattingsfout van Mitchell Weiser bracht Leverkusen in de tweede helft verder in de problemen. Bij een lange bal taste Weiser mis, waardoor Frankfurt-middenvelder Daichi Kamada de bal in alle vrijheid kon voorgeven. Vervolgens gleed Edmond Tapsoba de bal ongelukkig in eigen doel: 2-1.

Daarna wist Leverkusen de schade niet meer te repareren. Zo blijft Leverkusen op de tweede plaats staan in de Duitse competitie en krijgt RB Leipzig later vandaag de kans om met de koppositie aan de haal te gaan. Leipzig neemt het om 20.30 uur op tegen VfB Stuttgart. Overigens ontbrak Daley Sinkgraven bij Leverkusen vanwege een positieve coronatest.

Volledig scherm Amin Younes (l) in duel met Mitchell Weiser. © Michael Probst/AP-Pool/dpa

Becker belangrijk voor Union Berlin

Sheraldo Becker was met één doelpunt belangrijk voor Union Berlin op bezoek bij Werder Bremen. Mede dankzij zijn vroege treffer won de ploeg uit Berlijn eenvoudig van Werder Bremen: 0-2.

Becker opende al in de twaalfde minuut de score namens zijn ploeg. De oud-speler van ADO Den Haag knalde de bal op aangeven van Taiwo Awoniyi tegen de touwen. Het was zijn tweede treffer van het seizoen. Awoniyi verdubbelde even later zelf de score.

Tahith Chong, die dit seizoen door Manchester United is verhuurd aan Bremen, viel een kwartier voor tijd in. Union Berlin is bezig aan een sterk seizoen. De ploeg van trainer Urs Fischer bezet de vierde plaats met 24 punten uit 14 competitieduels. Werder Bremen staat op de dertiende plaats met veertien punten uit evenveel duel.

Op andere velden in Duitsland werd er ook gevoetbald met Nederlandse inbreng. FC Augsburg, met aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw, won van FC Köln: 0-1. Verdediger Mike van der Hoorn ging met Arminia Bielefeld onderuit tegen Borussia Mönchengladbach (0-1). Melayro Bogarde, die al na twaalf minuten inviel, verloor met TSG Hoffenheim van SC Freiburg (1-3).

Volledig scherm Sheraldo Becker juicht na zijn treffer tegen Werder Bremen. © BSR Agency