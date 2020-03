Bosz krijgt boze brief van Duitse bond na opmerkingen over corona

Madueke promoveert na contract­ver­len­ging door naar A-selectie PSV

10:28 Noni Madueke is vanaf zaterdag bij PSV volwaardig lid van de A-selectie. Technisch manager John de Jong meldde op de website dat het 18-jarige Engelse talent definitief is doorgeschoven naar de spelersgroep van hoofdtrainer Ernest Faber. De offensief ingestelde speler ondertekende afgelopen dinsdag op zijn verjaardag een nieuw en verbeterd contract tot medio 2024 in Eindhoven.