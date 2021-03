Bosz kreeg Europa League-dreun van Young Boys en legt uit: dít kan Ajax allemaal verwachten

Kiki Bertens ook in tweede duel van 2021 hard onderuit

9 maart Ook in haar tweede duel van 2021 is Kiki Bertens op een pijnlijke nederlaag getrakteerd. De nummer 11 van de wereld ging in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten in twee sets over de knie tegen de nummer 125 van de wereld. Tereza Martincova uit Tsjechië was veel te sterk voor de nummer 5 van de plaatsingslijst: 1-6, 4-6.