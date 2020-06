Bosz: ‘Kijken of Bayern en wij later kunnen starten in nieuw Bundesligaseizoen’

RoofbouwPeter Bosz speelt zaterdag de Duitse bekerfinale met Bayer Leverkusen tegen Bayern München. Beide ploegen zitten ook nog in de Europacuptoernooien die in augustus worden uitgespeeld, waarna de internationals van Bayern en Leverkusen vrijwel direct starten met de nieuwe Nations League. ,,Dit kan niet goed gaan qua gezondheid van de spelers,’’ zegt Bosz. ,,Bayern en wij zijn daarom aan het kijken of we later kunnen instromen in de Bundesliga van volgend seizoen.’’

Door Maarten Wijffels



Zaterdag in Berlijn zullen zijn spelers zich nog wel een keer kunnen opladen, verwacht hij. En bij tegenstander Bayern München zal dat in de finale om de DFB-Pokal niet anders zijn. ,,Maar ik maak me wel oprecht zorgen over wat we momenteel aan het doen zijn met z’n allen,’’ zegt Peter Bosz. ,,In de discussie over voetbal en corona gaat het heel veel over geld. En over wel of geen fans bij wedstrijden. Maar kijkend naar de belasting van spelers, maak ik me vooral ook dáárover oprecht zorgen. Dit kan niet goed gaan. En je ziet ook dat het niet goed gaat. Met name vermoeidheid in het hoofd maakt het risico op blessures een stuk groter. Je ziet dat in Duitsland, in Engeland, in Spanje. En dan heb je het niet eens over spierblessures, maar over zwaardere blessures, zoals enkel of knie.’’

Bosz pakte vanmiddag tijdens een online persconferentie de kalender voor de rest van deze zomer erbij. ,,We hebben afgelopen weekeinde in Duitsland dus de Bundesliga afgerond. Nu werken Leverkusen en Bayern München deze week toe naar de bekerfinale,’’ zegt hij. ,,Als die is gespeeld, krijgen jongens bij mij twee weken vrij, verplicht, want daarna begint de voorbereiding op het uitspelen van de Europa League in augustus. Dat vrij zijn is wel aan restricties gebonden, Zuid-Amerikaanse spelers bijvoorbeeld mogen dan niet naar huis naar hun families, want dat is niet veilig.”

Hij vervolgt: ,,Hopelijk doen we het daarin zo goed, dat we tot de finale van 21 augustus bezig blijven. Het huidige seizoen zit er dan op, na 13 maanden, maar rust tot aan het nieuwe seizoen is er nauwelijks als jij international van een land bent, want eind augustus beginnen die spelers alweer met de voorbereiding op de Nations League. Na twee interlands in de eerste week van september start vanaf elf september het nieuwe clubseizoen met beker en competitie. En omdat de Bundesliga in september start, zit je met vijf speelrondes die naar later in het seizoen doorschuiven.’’

De besturen van Bayern en Leverkusen hebben nu gezegd: Moeten we iets doen? Kunnen we iets doen? Bosz: ,,In Duitsland zijn wij de twee meest belaste clubs, dus nemen we het voortouw om in gesprek te gaan met de Duitse bond. Bij ons gaat Rudi Völler (de hoogste sportdirecteur) om tafel. Bayern heeft alleen al vier Duitse internationals, wij drie, je hoopt op steun. Kijken of we later kunnen instromen in de Bundesliga van komend seizoen is een idee. Misschien is ook een optie dat spelers niet meedoen in die eerste Nation Leagueduels. Ook bondscoach Joachim Löw heeft er niks aan dat er iets met zijn spelers gebeurt. ’’

Ondanks dat hij zijn zorgen uitspreekt, vindt Bosz het wel goed dat de topcompetities van Europa hun seizoen uitspelen. ,,Ja. Van alle opties die er waren, was dit de minst slechte. Het is het desondanks wel waard. Als ik kijk naar de Bundesliga, dan brengt het ons ook veel dat Duitsland de eerste topcompetitie was die half mei weer opstartte. In de eerste weken kreeg de Bundesliga veel meer exposure. Overal in het buitenland keken voetballiefhebbers de Duitse wedstrijden. Talenten als Kai Havertz zijn nog bekender geworden bij een groot publiek. Als je het vergelijkt, vind ik dat er in Nederland te vroeg is geroepen: zet de competitie maar stop.’’