Bosz haalt Duits international Demirbay naar Leverkusen

Van der Poel start mountainbi­ke­sei­zoen en vindt gaatje voor wegwed­strijd

9:59 Een kleine drie weken na zijn eclatante overwinning in de Amstel Gold Race opent Mathieu van der Poel vandaag in de Ardennen zijn mountainbikeseizoen. Opvallend is dat de 24-jarige Nederlander volgende week nog te bewonderen is in de wegwedstrijd Puivelde Koerse.