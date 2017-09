Bosz geeft vervolg aan droomstart met Borussia Dortmund

Niet fitte Sagan ziet zich niet als favoriet: 'Dan denk ik aan Matthews'

20:51 Peter Sagan heeft in de aanloop naar de wegwedstrijd bij de WK in Bergen niet optimaal kunnen trainen. De Slowaak, die de afgelopen twee jaar de regenboogtrui veroverde, moest zijn fiets een aantal dagen laten staan vanwege een griepje. ,,Ik weet dus niet in welke conditie ik morgen aan de start sta. Ik denk niet dat ik in topvorm ben, maar ik ga mijn best doen'', zei Sagan op de van hem bekende luchtige wijze.