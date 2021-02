Bosz geeft met Leverkusen zege uit handen tegen Mainz, Haaland redt punt voor Dortmund

Lucas Alario bracht Leverkusen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Na goed voorbereidend werk van Moussa Diaby tikte Alario de bal in de 14e minuut bij de eerste paal binnen. In de slotfase vergrootte invaller Patrik Schick de marge, maar daarna ging het alsnog mis voor de ploeg van Peter Bosz. Doelpunten van Robert-Nesta Glatzel en Kevin Stoger zorgden voor een comeback van Mainz.