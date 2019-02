Bosz gaat met Leverkusen voor tweede finale

Europa LeaguePeter Bosz gaat voor zijn tweede Europa League-finale. De trainer die Ajax in 2017 leidde naar de eindstrijd tegen Manchester United (0-2) begint zijn campagne met Bayer Leverkusen vanavond in Krasnodar.

Bosz is één van de twaalf Nederlanders die actief zijn in de Europa League. Voor de Apeldoorner is het zijn eerste Europese wedstrijd bij zijn nieuwe werkgever Bayer Leverkusen, dat kan worden gezien als één van de outsiders. Dat geldt ook voor het Sporting Lissabon van Marcel Keizer, de andere Nederlandse trainer die kans maakt op het winnen de Europa League.

Behalve twee trainers, zijn er ook nog tien Nederlandse spelers in het toernooi. Keizer kan bij Sporting, dat thuis speelt tegen Villarreal beschikken over spits Bas Dost. Met de huidige vierde plaats in de Portugese competitie is het landskampioenschap een utopie, dus kan de focus meer op de Europa League. Luc Castaignos is buiten de selectie gelaten.

Bij Eintracht Frankfurt kan een tweetal Nederlanders in actie komen. Jonathan de Guzman en Jetro Willems spelen bij de huidige nummer vijf van de Bundesliga, waar ze niet meer zeker zijn van een basisplaats. Naast dit duo spelen ook de oud-eredivisiespelers Filip Kostić en Sébastien Haller bij de Duitse club. Frankfurt speelt vanavond uit tegen Shakthar Donetsk.

Sevilla gaat met Quincy Promes op jacht naar de zesde Europe League-titel. De international van Oranje speelt de laatste weken als rechtsback bij de Zuid-Spaanse club. In Rome spelen de Spanjaarden vanavond tegen Lazio Roma.

Mick Van Buren speelt met Slavia Praag bij KRC Genk. Door een beenbreuk kwam hij in de groepsfase niet in actie. De oud-speler van Excelsior is inmiddels hersteld, dus hij kan zijn eerste Europese minuten gaan maken van dit seizoen.

Vijf Nederlanders maken dit seizoen voor het eerst kennis met de Europa League. Zij eindigden allemaal als derde in hun Champions League-poule, waardoor zij instromen in de knock-outfase van de Europa League. Een van hen is Ryan Donk, die met Galatasaray thuis speelt tegen Benfica.

De andere vier Nederlanders kunnen een cruciale rol spelen voor de eredivisie. Door de nederlaag van Ajax tegen Real Madrid staat ons toekomstige rechtstreekse Champions League-ticket op de tocht. Nederland bezit nu nog de cruciale elfde plaats op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Die plaats geeft de landskampioen van 2020 rechtreeks toegang tot de poulefase van de Champions League.

Stefan de Vrij speelt met Inter uit tegen Rapid Wien. Club Brugge neemt het op eigen veld op tegen Red Bull Salzburg met het Nederlandse trio Stefano Denswil, Arnaut Danjuma Groeneveld en Ruud Vormer.

Programma

18.55 uur:

SS Lazio – Sevilla

Olympiakos - Dynamo Kiev

BATE Borisov – Arsenal

Stade Rennes - Betis Sevilla

Krasnodar - Bayer Leverkusen

Slavia Praag - KRC Genk

Rapid Wien – Internazionale