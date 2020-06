Bosz en Leverkusen jagen op CL: ‘In één week kunnen we álles winnen’

En dat is precies genoeg: de eerste vier clubs plaatsen zich voor de Champions League. Leverkusen heeft respectievelijk zes en drie punten minder dan Borussia Dortmund en RB Leipzig en één punt meer dan nummer vijf Borussia Mönchengladbach. ,,We moeten niet naar Gladbach, Leipzig of Dortmund kijken, maar alleen naar onszelf. We moeten het zelf doen”, zegt Bosz. ,,Als we twee keer winnen, zijn we zeker van de Champions League.”