Bosz en Leverkusen bijna rond, PSG wil Napoli-ster

column Ron Jans: goede trainer en een groot liefhebber is van stevige, alternatie­ve muziek. Dat schept een band

8:00 Ik ben fan van Ron Jans. Goede trainer, rake teksten. Nooit voetbalclichés te horen in zijn frisse analyses. Een relativerend geluid in een overspannen wereld. Ex-onderwijzer Duits. Intelligente man dus. Daar komt nog bij dat hij een groot liefhebber is van stevige, alternatieve muziek. Dat schept een band.