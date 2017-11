Bosz dieper in zorgen met Dortmund na nieuwe nederlaag

,,We speelden eigenlijk best goed tot aan de rust'', sprak Bosz van afloop. ,,In de tweede helft was ons spel helaas minder. Dat is teleurstellend. Dit is een zeer pijnlijke nederlaag, maar we geven niet op. We blijven ervoor gaan.



Voor Dortmund, dat zeer sterk begon in de Bundesliga maar eind september voor de laatste keer won, was het alweer de vierde competitienederlaag in twaalf duels. De club van Bosz zakte naar de vierde plek en zal in het weekeinde waarschijnlijk verder dalen op de ranglijst.