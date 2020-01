Bosz blijft twee jaar langer trainer van Leverkusen

Mercedes presen­teert op Valentijns­dag nieuwe bolide

12:27 Mercedes onthult op Valentijnsdag de bolide waarmee Lewis Hamilton en Valtteri Bottas komend seizoen weer op jacht gaan naar de wereldtitel in de Formule 1. De Duitse renstal, die al jaren de koningsklasse van de autosport domineert, maakte bekend dat de presentatie op 14 februari wordt gehouden. "We zeggen niet dat je je plannen voor Valentijnsdag moet cancelen, maar je zou het waarschijnlijk wel moeten doen...", schrijft Mercedes in een bericht op Twitter.