Bosz blijft geloven in Champions League voor Leverkusen

Er is wel een verschil, moest de Nederlandse coach onderschrijven. ,,Destijds moesten ze tegen Borussia Dortmund. Dat is wellicht iets anders dan een wedstrijd tegen Hertha BSC. Maar we geloven erin.”

Leverkusen ontvangt zelf FSV Mainz, dat net als Hertha vrij van degradatiezorgen kan voetballen. In tegenstelling tot vorig jaar heeft Mönchengladbach nu twee punten voorsprong en heeft de ploeg aan een gelijkspel genoeg om Leverkusen voor te blijven. “Wij hebben geen keus en moeten gewoon winnen”, aldus Bosz.

,,We moeten ons ook niet bezighouden met hoe het in Mönchengladbach loopt. Want wat er daar ook gebeurt, het is alleen interessant als wij winnen”, vertelde Bosz, die over een fitte selectie beschikt.

Twee kansen

Deelname aan de Champions League vindt Bosz met name van belang voor de verdere ontwikkeling van zijn spelers. ,,Dat hebben we dit jaar ook bij veel spelers gezien. We hebben nog twee kansen. Als het in de Bundesliga niet lukt, dan kan het nog via de Europa League.”

Daarin staat Leverkusen na de 3-1-uitoverwinning bij het Schotse Rangers zo goed als zeker in de kwartfinales. Het eindtoernooi vindt plaats in Noordrijn-Westfalen, de finale is in het nabij Leverkusen gelegen Keulen. De winnaar van de Europa League plaatst zich voor de Champions League van volgend seizoen.

Leverkusen speelt volgende week ook nog de Duitse bekerfinale, tegen Bayern München. Bosz: “Of we spelers sparen voor die wedstrijd? Nee, op dit moment telt alleen de wedstrijd tegen Mainz.”