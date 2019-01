Bosz blij met herkansing: 'Ik was nog niet klaar in Duitsland’

Bosz wil ook met Leverkusen aanvallend en attractief spelen. ,,Mijn ideeën over voetbal zijn niet veranderd het afgelopen jaar. Maar 4-3-3 of 4-4-2, met dat soort cijfercombinaties heb ik niks. Het gaat erom hoe je spelers met elkaar laat functioneren in het veld. Ik wil een elftal dat compact naar voren speelt, maar ook compact verdedigt. De zogenoemde ‘restverdediging’ moet goed georganiseerd zijn.’’



Bij Leverkusen is Rudi Völler de hoogst verantwoordelijke sportbestuurder. De oud-international legde bij de presentatie uit dat hij niet twijfelde om Bosz een herkansing te gunnen in de Bundesliga. ,,Ik heb goed contact met de bestuurders in Dortmund,’’ aldus Völler. ,,En zij zeggen: het was sowieso een heel lastig seizoen voor ons vorig jaar. Ze zaten in Dortmund in een overgangsfase na het ontslag van trainer Thomas Tuchel, sterspelers als Dembélé en Aubameyang waren erop uit om transfers te forceren, er was de nasleep van de aanslag op de spelersbus en nog wat andere zaken die speelden. Natuurlijk zal ook Peter als trainer zelf fouten hebben gemaakt, maar die maken we allemaal. Wij weten voor welke ideeën hij staat als coach en we zijn ervan overtuigd dat hij past bij onze club en onze huidige spelersgroep.’’