Bosz baalt stevig van gemiste kansen: ‘Maar ik maak mijn spelers geen verwijten’

Zijn eigen spelers hadden de kansen echter beter moeten uitspelen, vond Bosz. ,,Ik denk dat we de eindpass in de eerste helft beter hadden moeten spelen. Die pass was niet goed, waardoor we niet gevaarlijk werden. Dat hebben we in de tweede helft beter gedaan. Ook na de 3-1 hebben we nog heel grote kansen gehad en dan had het nog echt een wedstrijd kunnen worden. Dat gebeurde echter niet meer, maar die kansen waren er wel."



Bosz was de finale in een leeg Olympiastadion in Berlijn met een aangepaste tactiek begonnen met talent Kai Havertz als enige spits. ,,We weten dat Bayern altijd heel agressief begint", gaf de coach als reden. ,,Het was goed om het zo aan te pakken, maar het is niet gelukt. Ik maak mijn spelers echter geen verwijten. Die hebben alles gegeven en alles geprobeerd."