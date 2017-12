Bosz aan zijden draadje bij Dortmund na nieuwe dreun

Nederlandse veldrijdsters kunnen Cant in Essen niet volgen

14:56 Sanne Cant (27) was zaterdagmiddag de sterkste in de internvationale veldrit in Essen. De Belgische wereldkampioene nam op het randje van de grens met Nederland al in de eerste van vijf ronden de leiding om die niet meer af te staan. Het was voor Cant al de 5e zege in Essen.