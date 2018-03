Bosker lachende derde: Ongelooflijk, hier ben ik heel blij mee

Younes weigert in te vallen in slotfase: 'Hij vond het niet noodzakelijk'

18:49 Erik Ten Hag wilde Amin Younes in de wedstrijd tegen sc Heerenveen in de slotminuten nog wat wedstrijdminuten geven, maar daar had de Duitse buitenspeler geen trek in. ,,Ik wilde Younes belonen voor zijn goede invalbeurt en zijn goede werk deze week op de training'', legt Ten Hag uit bij Fox Sports.