Borussia Mönchengladbach vindt nieuwe trainer in Frankfurt

De overstap van Hütter is gezien de stand op de ranglijst in de Duitse competitie verrassend. Hütter is momenteel succesvol met Frankfurt, dat op de vierde plaats staat in de Bundesliga, een plek die volgend seizoen recht geeft op het spelen van Champions League. Mönchengladbach is na een mindere periode weggezakt naar de achtste plaats en moet nog stijgen om kans te maken op het deelnemen aan de Europa League.