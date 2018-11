Borussia Mönchengladbach naar tweede plek in Bundesliga

Desisa en Keitany winnen marathon van New York

18:53 De Ethiopische atleet Lelisa Desisa heeft na drie ereplaatsen de zege gepakt in de marathon van New York. De 28-jarige marathonloper finishte in 2.05.59 en was in Central Park in Manhattan net iets sneller dan de zijn Ethiopische landgenoot Sharu Kitata.