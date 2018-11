Borussia Mönchengladbach langer door met trainer Hecking

VT1 GP Abu Dhabi Verstappen veruit de snelste, Ricciardo op P2

12:13 Max Verstappen heeft voorafgaand aan het laatste race van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi de beste tijd genoteerd in de eerste training. De coureur van Red Bull, die twee weken geleden tweede werd tijdens de Grote Prijs van Brazilië, was samen met ploeggenoot Daniel Ricciardo sneller dan de coureurs van Mercedes, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.