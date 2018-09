Borussia Dortmund voor even koploper na zege op bekerhouder

De Bakker opent met nederlaag bij Daviscup

14 september Thiemo de Bakker heeft de Nederlandse tennisploeg niet aan de leiding kunnen brengen tijdens het duel met Canada in de play-offs van de Daviscup. De nummer 236 van de wereld was in Toronto niet opgewassen tegen Milos Raonic, de nummer twintig van de mondiale ranglijst: 3-6 2-6 2-6.