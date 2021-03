Borussia Dortmund - Sevilla

Juve toch met De Ligt op jacht naar kwartfina­les CL

15:01 Mét de niet geheel verwachte Matthijs de Ligt, die herstellende was van een blessure, moet Juventus uitschakeling in de Champions League zien te voorkomen. De Italiaanse kampioen heeft in de thuiswedstrijd tegen FC Porto in principe aan één doelpunt genoeg. Drie weken geleden won Porto het eerste duel in de achtste finales van de Champions League met 2-1. Scheidsrechter Björn Kuipers heeft de leiding bij de return in Turijn.