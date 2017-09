Borussia Dortmund blijft koploper in Bundesliga na zege bij HSV

Sprangers: 'Het is een vreselijke avond geworden'

23:04 De deceptie van de 4-3 nederlaag tegen Achilles'29 dreunt na in Breda. De verdediging van NAC schutterde en incasseerde vier goals tegen de Groesbeekse amateurs. Ook aan de andere kant van het veld was het niet altijd best. Richelor Sprangers (19) had onder meer de 1-3 op de schoen, maar faalde.